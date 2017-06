Ligabue a Premium: "Napoli, col Real ce la puoi fare!"

Durante la trasmissione YouPremium è intervenuto anche il tifoso interista Ligabue, che al microfono di Walter de Maggio ha parlato del momento dei nerazzurri: "Champions ancora possibile per l’Inter? Niente è impossibile, ma in questo momento purtroppo c’è ancora un po’ di distanza rispetto a Napoli, Roma e ovviamente Juve. Però finalmente adesso l’Inter ha un’anima, Pioli ha fatto un ottimo lavoro e i giocatori ci stanno dando dentro che è quello che vogliamo vedere" ha detto il cantautore, che poi ha parlato anche dell'impegno in Champions League del Napoli contro il Real Madrid (martedì sera in esclusiva assoluta su Premium Sport HD).

“Io nello stesso hotel che ospiterà il Real Madrid e Cristiano Ronaldo? Non lo sapevo - ha ammesso Ligabue - ma a questo punto spero di portargli un pochino di sfortuna. Il Napoli può fare l’impresa contro il Real, ha il dovere di crederci. In questo momento secondo me il Napoli è la squadra che esprime il miglior calcio in Italia. Contro la Roma ha fatto una grandissima gara e secondo me con il Real non è impossibile, il Napoli deve crederci perché è una sfida alla sua portata".

"Il calcio italiano deve puntare maggiormente sui giovani? Sì - ha concluso il Liga - il calcio italiano adesso è in una buona fase, sta vedendo i frutti di giovani di qualità e personalità, come Gagliardini e Diawara. Credo che questa sia la strada giusta".