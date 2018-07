Li Yonghong non ha trovato un nuovo compratore: il Milan a Elliott

Giornata cruciale per il Milan. La squadra di Gennaro Gattuso si raduna a Milanello per iniziare il ritiro in un clima di grandissima incertezza a livello societario. Secondo il Sole 24 Ore la svolta però è ormai a un passo: Elliott dovrebbe infatti escutere il pegno sulle azioni del club rossonero dopo che il presidente Li Yonghong non ha restituito venerdì i 32 milioni di aumento di capitale e prendere il possesso della società di via Aldo Rossi (un anno fa aveva prestato a Li 303 milioni più interessi con scadenza a ottobre 2018 per l'estinzione del debito).



Il broker cinese ha provato a restare in gioco portando avanti la trattativa con un Mister X (non dovrebbe trattarsi del proprietario del Monaco Rybolovlev) ma alla fine non è riuscito a trovare l'accordo per presentarsi con un nuovo compratore davanti al fondo statunitense.



Rimane da capire se Elliott terrà il Milan (Gordon Singer, figlio di Paul, è un grande appassionato di calcio) o se cercherà di venderlo dopo averlo valorizzato: dietro le quinte sarebbero già partiti dialoghi con una serie di soggetti, diversi da quelli che si sono rivolti a Li. L'unica certezza al momento è che l'era cinese è già finita (l'attuale CdA dovrebbe essere rimosso).