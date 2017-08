Lesione del bicipite femorale: il Milan perde Biglia per un mese

Prima tegola stagionale in casa Milan. È di circa un mese la prognosi dell'infortunio di Lucas Biglia: l'argentino, che questa mattina si è sottoposto agli esami strumentali, ha riportato ''la lesione del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra''. ''I tempi di recupero - si legge in un comunicato del club rossonero - verranno valutati in base all'evoluzione del quadro clinico e si stimano in 4 settimane''.



Biglia tornerà a disposizione di Montella dopo la sosta per le Nazionali e salterà il doppio impegno dei playoff di Europa League contro lo Shkendija e le prime due gare di campionato contro Crotone e Cagliari. Il centrocampista ex Lazio aveva accusato il problema muscolare nel corso di un allenamento e fin da subito si erano diffuse le voci su uno stop non breve: Montella perde subito un giocatore fondamentale che verrà sostituito da uno fra Montolivo e Locatelli.