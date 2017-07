Leonardo: "Io dal Milan all'Inter: non mi pento di nulla"

Fu chiamato "traditore" e insultato a più riprese allo stadio dai tifosi del Milan. Ma Leonardo non rinnega nulla di quello che ha fatto. "Non mi pento di nulla di quel passaggio dal Milan all'Inter - spiega a Il Sole 24 Ore - . Ci fu qualche polemica, ma credo che tutto sia risolto perché al Milan, pur non essendo stato io né Paolo Maldini né un leader assoluto, ho dato con costanza e questo mi viene riconosciuto. E aver gestito quelle polemiche mi ha cambiato come persona".



Leonardo non rinnega neppure gli anni passati al Milan, anzi. "A Milano sono diventato grande. So che può far ridere questa affermazione ma, quando giochi a calcio, anche a 28 anni, hai ancora un mondo da scoprire, quello del dopo-carriera. Qui ho avuto le occasioni per costruirmi una vita: i cinque anni con la maglia rossonera, i sei come dirigente al fianco di Adriano Galliani, che per me resta l’università dell’amministrazione, e la stagione sulla panchina del Milan".



Il brasiliano ripercorre la sua carriera: "Sono stato per sei anni dirigente al Milan, per due al Paris Saint-Germain: scuole in cui ho imparato tanto. Conta il saper comunicare, il gestire, l’essere concentrati, il riuscire a superare le polemiche, che in quegli anni non mancarono. Berlusconi? Ogni situazione è figlia di colpe da dividere fra i protagonisti, eravamo due mondi diversi. Quando mi chiamò il presidente Moratti, che ammiro e conosco bene anche per molte collaborazioni in progetti umanitari, risposi “Lei sta scherzando, vero?!?”, e poi, invece, in pochi mesi riuscii a costruire un’avventura meravigliosa". Leonardo vinse la Coppa Italia all'Inter, poi mollò per volare a Parigi. Ma è tornato a Milano, dove è diventato grande.