Lega Serie A, Veltroni candidato alla presidenza

La Lega Serie A avrà presto bisogno di un nuovo presidente dopo Maurizio Beretta e iniziano le manovre per capire chi si presenterà alle prossime elezioni. Un nome concreto sul tavolo è quello di Walter Veltroni, ex segretario del Partito Democratico e presidente onorario della Lega basket e che conferma di essere stato contattato: "Solo come ipotesi e comunque non ho ancora dato la mia disponibilità - racconta all'Ansa -. Mi sono riservato di rifletterci e darò una mia posizione ufficiale prossimamente".



Secondo una ricostruzione fatta da Repubblica, Veltroni avrebbe già l'appoggio di 14 società di serie A, le stesse che, riporta l'Ansa, si sono riunite a Milano lunedì pomeriggio proprio per parlare della candidatura dell'ex ministro dei Beni Culturali. In questo vertice sarebbero rimaste fuori Juventus, Roma, Napoli, Inter, Fiorentina e Milan che sono più difficili da convincere, in un momento delicato per il calcio italiano che deve decidere su diritti tv e riforme strutturali come quelle degli stadi.



All'uscita dalla riunione, il presidente del Cagliari ha detto "Non abbiamo fatto nomi, non era l'obiettivo. Abbiamo parlato solo di governance e diritti tv". Il presidente del Coni Malagò, invece: "Meno commistione c'è tra calcio e politica, meglio sarebbe. Con Veltroni rapporto di stima ma

la Lega di serie A è società privata gestita dalle stesse società".