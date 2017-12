Lega serie A, slitta a mercoledì l'elezione di presidente e ad

Assemblea di Lega fiume per la serie A, per quasi nove ore i dirigenti del massimo campionato si sono confrontati in via Rossellini a Milano non arrivando all'agognata fumata bianca sull'elezione del presidente e dell'amministratore delegato ma sono stati fatti importanti passi avanti secondo le parole del commissario Tavecchio: "Mercoledì mattina alle 10:30 si deciderà tutto perché la Lega ha l'obiettivo di evitare il commissariamento. I nomi sul banco sono profili elevati con competenza ma non sono ex calciatori".



La conferma arriva da Enrico Preziosi: "Siamo un popolo che fatica a fraternizzare ma la sera facciamo la pace. Credo che prima del 30 (novembre ndr), arriveremo a conclusione. Sono molto ottimista, c'è un bel clima: stiamo convergendo ma nomi non ne faccio".



Tutto rinviato, quindi, in modo da dare seguito all'elezione di Balata come presidente di Lega Serie B ed evitare il commissariamento della Figc da parte del Coni. Malagò rimane in attesa: "Se riescono a trovare le giuste risposte alla rappresentanza della Lega, va bene cosi, in caso contrario bisognerà fare delle valutazioni che sono non di volontà, ma di dovere. All'interno della Lega c'è una dialettica molto accesa, ci sono personalità molto forti, sono tutti amici e li conosco molto bene. E come quando c'è un'assemblea di condominio con 20 soggetti al 5%, più o meno a questa situazione è equiparabile".