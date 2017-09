Lega Serie A, niente Presidente. Approvate le linee guida del nuovo Statuto

Slitta ancora l'elezione del presidente della Lega Serie A che resta dunque commissariata dalla Figc. L'assemblea dei venti club ha approvato all'unanimità (assenti Crotone e Chievo) le linee guida vincolanti per il nuovo statuto. La votazione sui fondamenti della nuova governance è arrivata al termine di una riunione durata quasi 6 ore. Sono previsti un presidente di rappresentanza e un ad, a cui spetterà la direzione delle attività economiche e commerciali della Lega, diritti tv inclusi. Presidente, ad e un terzo manager indipendente faranno parte del Consiglio di Lega, con altri 4 membri



E' andato invece a vuoto il piano del fronte creato dal presidente della Lazio, Claudio Lotito, e quello della Juventus, Andrea Agnelli, con la mediazione dell'ad milanista, Marco Fassone (sarebbe stato in pole per la vicepresidenza di Lega): non hanno raccolto i voti necessari (15 nei primi due scrutini, 14 dal terzo) per eleggere l'attuale dg della Lega, Marco Brunelli, come 'presidente ponte' e procedere alla nomina di due consiglieri federali e nove di Lega, secondo lo statuto in vigore finora.

TAVECCHIO: "PASSO AVANTI NOTEVOLE"

"Oggi per questo palazzo è stato fatto un passo avanti notevole": così il presidente della Federcalcio, Carlo Tavecchio, commenta l'approvazione all'unanimità delle linee guida dello statuto della Lega Serie A, di cui è commissario. "Una mia vittoria? Al commissario serve il consenso, non ha strumenti coercitivi. E' andata bene sia per commissario sia per la Lega - ha detto - Entro 20 giorni andremo a presentare e approvare lo statuto, poi si passerà alla parte operativa e all'elezione delle cariche, il terreno è in discesa".