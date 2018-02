Lega Serie A, Malagò candida Gaetano Micciché: "Nessuno si è opposto"

Gaetano Micciché, presidente di Banca Imi, del gruppo Intesa Sanpaolo, è il profilo indicato dal commissario della Lega Serie A, Giovanni Malagò, ai club come candidato ideale per la presidenza della Lega. "Non ho sentito nessuno avverso alla mia proposta. E' una mia idea, del tutto personale di cui devo parlare ancora con il diretto interessato - ha detto Malagò dopo la riunione informale con i 20 club -. Micciché è un uomo di sport, molto appassionato, competente, un uomo di relazioni, di sistema, molto stimato".



Prima del commissariamento "è stato poco serio continuare a tenere l'assemblea aperta" senza risultati, ha aggiunto il numero 1 del Coni: "Non convoco l'assemblea formale finché non c'è la certezza di trovare soluzioni su statuto e governance con relativi nomi. Ci sarà una nuova riunione informale il 5 marzo alle 15. Senza incidenti di percorso, l'obiettivo è fare l'assemblea vera e propria lunedì 19 marzo".



Malagò, dopo aver annunciato la candidatura di Gaetano Micciché, ha spiegato che gli parlerà in questi termini: "Gli dirò che bisogna dare una mano al mondo del calcio. Non so se è disponibile, ma c'è stato un consenso pressoché unanime. Sarebbe un eccellente ticket con i profili che sono stati proposti per il ruolo di amministratore delegato".



E proprio per il ruolo di ad, i cacciatori di teste di Hegon Zender "hanno estrapolato tre profili - ha ricordato il commissario della Lega -: quello di Sami Kahale, quello di Tebas, che ha firmato con Liga e quello di De Siervo, ad di Infront (advisor della Lega, ndr). Pur avendo grande stima di De Siervo, gli ho parlato e condivide che in questo momento non sarebbe di buon senso e giusto che una controparte possa essere candidato a fare l'ad della Lega. L'assemblea ha chiesto al sottoscritto di verificare se ci sono altri nominativi da sottoporre all'assemblea per prendere una decisione da ratificare il 19 marzo. Il vice commissario Nicoletti mi ha chiesto di non far parte della governance, nemmeno come consigliere indipendente".



"Il vero tema - ha concluso Malagò - è individuare in assemblea sei rappresentanti, 4 consiglieri di Lega e 2 consiglieri federali: ho ritenuto indispensabile procedere con un discorso di garanzia delle minoranze, e ci deve essere una predeterminazione di liste, in modo che grandi e piccole società siano garantite. E' una questione di buon senso".