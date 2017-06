Lega Serie A, clamoroso strappo: le big lasciano l'assemblea

Clamoroso strappo all'interno della Lega di Serie A: Napoli, Roma, Juve, Milan, Inter e Fiorentina hanno lasciato l'assemblea perchè "E' insanabile la frattura" con le 14 società medio-piccole (poi diventate 13 perché il Chievo si è accodatoo alle big) ed "E' impossibile almeno allo stato attuale delle cose trovare una soluzione". Lo ha annunciato l'ad del Milan, Adriano Galliani, parlando al fianco dei dirigenti delle altre cinque big. Si va verso il commissariamento? "Ognuno - la risposta di Galliani - trarrà le sue conclusioni".

"Non è successo niente di drammatico. Vista l'insanabile frattura con le altre squadre, Napoli, Roma, Juve, Milan, Inter e Fiorentina, che rappresentano l'80% dei tifosi italiani, hanno deciso di andarsene perché è impossibile, almeno allo stato attuale delle cose trovare una soluzione - ha annunciato Galliani in una breve dichiarazione al fianco dei dirigenti delle altre cinque big - Sopra ci sono 14 squadre, decideranno quello che riterranno utile fare. Certamente, per quanto riguarda gli aspetti economici della vicenda, che sono come sempre preponderanti, ci vogliono 15 voti".

Secondo quanto filtra, le medio-piccole hanno fatto le proprie osservazioni sulla bozza di nuovo statuto presentata dalle grandi. "Le proposte che ci hanno fatto sono... - ha detto ancora l'ad del Milan senza concludere la frase - La governance è la foglia di fico per finire ai soliti problemi che ci sono in questa Lega, il problema sono i diritti televisivi. Quindi le sei hanno deciso di uscire dall'assemblea. Ora l'assemblea andrà avanti o non andrà avanti con 14 società", ha concluso l'ad rossonero.



A concludere la frase di Galliani ci ha pensato Tommaso Giulini, presidente del Cagliari che ha parlato a nome dei club medio-piccoli: "Le nostre proposte sono assolutamente ragionevoli. Noi abbiamo proposto i criteri standard nei principali campionati europei. L'assemblea resta aperta. Ci rivedremo in una data molto prossima. Sarebbe un peccato se le 20 società che tengono insieme il circo si facessero commissariare. Non è ancora chiarissimo quando sarà il Consiglio federale, se sarà rimandato. Spero che ci arriveremo con nostri rappresentanti".

Beretta: "L'assemblea riprende il 28 marzo"

I lavori dell'assemblea della Lega Serie A riprenderanno il 28 marzo. Lo ha annunciato il presidente Maurizio Beretta spiegando che, dopo l'abbandono del tavolo da parte delle sei grandi e del Chievo, "le 14 società rimaste, con il Chievo che ha dato la delega, hanno votato per mantenere l'assemblea aperta con lo stesso ordine del giorno". Beretta non si è sbilanciato sulla partecipazione della Serie A al Consiglio Figc di lunedì: "Non ho la convocazione formale, è stato scritto che è previsto per il 27. Parleremo con Tavecchio"