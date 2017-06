Lega Calcio, Beretta: "Galliani nuovo presidente? Benissimo"

"Benissimo". Maurizio Beretta commenta così l'ipotesi di Adriano Galliani alla presidenza della Lega Serie A. Solo una parola, strappata a margine della presentazione del bilancio integrato della Figc alla Triennale di Milano, ma che lascia chiaramente intendere il giudizio positivo da parte dell'attuale presidente, che ha toccato anche il tema campionato anticipato lanciato dal ct azzurro Giampiero Ventura: "Ne parleremo nelle sedi opportune". "Il calendario è un tema tipico da Consiglio di Lega - ha spiegato Beretta - che poi riferisce in Assemblea". "Può essere - ha proseguito Beretta - che se ne faccia già un primo accenno informale venerdì (durante il consiglio di Lega) poi è chiaro che quando ci dedicheremo ai calendari il tema sarà valutato".

GALLIANI: "FINO AL CLOSING NON CI PENSO"

"Mi hanno fatto molto piacere le parole di Marotta ma non ho ancora deciso cosa fare. Perchè non è facile cambiare vita dopo 30 anni di Milan. Fino a dopo il closing non ci penso": lo dice Adriano Galliani, a margine della presentazione del bilancio integrato della Figc, commentando le parole di Marotta, che si era detto favorevole all'ipotesi di una sua presidenza alla Lega Serie A.

Galliani, che a breve lascerà la carica di amministratore delegato del Milan, conferma di aver ricevuto molte chiamate da club di tutto il mondo: "Ne ho ricevute un po' - spiega - ma non sappiamo se l'assemblea del closing sarà tenuta il 2 o il 13 dicembre. Quindi potrebbe esserci ancora un mese. Quando sarà finita l'avventura vedremo". Galliani risponde anche a una domanda sul problema degli scarsi poteri del presidente di Lega Serie A, come sottolineato ieri anche dall'ad della Juventus Beppe Marotta: "Per cambiare lo statuto della Lega serie A - spiega - servono 14 voti, ci vuole la volontà di 14 club. Tutto deve passare con due terzi dei voti, tranne che per le vicende economiche che ne richiedono 15. Bisogna trovare larghi consensi".