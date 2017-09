Lega Calcio, alleanza Lotito-Agnelli tra Eca e serie A

Giorni decisivi per il calcio italiano: sul campo, con la Nazionale che deve confermare il secondo posto nel girone di qualificazione per conquistare i playoff mondiali ma anche sul piano politico, con la serie A chiamata ad eleggere i suoi nuovi organi per uscire dal commissariamento ordinato dal presidente federale Tavecchio.



Come ricostruito da Calcio & Finanza, il favorito per la presidenza della Lega Calcio sembra l'attuale dg, Marco Brunelli, con Marco Fassone come vicepresidente e il duo Marotta-Lotito come consiglieri federali. Il presidente laziale otterrebbe una nuova poltrona a via Allegri dopo l'accordo con Agnelli, al quale Lotito ha garantito i voti italiani che dovrebbero portare il patron bianconero al vertice dell'Eca (Associazione Europea dei Club).



L'assemblea elettiva di serie A è prevista mercoledì, il giorno dopo il Consiglio Federale, dove si attende anche l'approvazione dei nuovi principi statuari (oltre al probabile commissariamento della Lega di B dopo l'addio di Abodi). Se l'impasse continuerà, si potrebbe arrivare addirittura al commissariamento della Figc.