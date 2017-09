Leader Howedes "Juve, non ti manca niente per la Champions"

"La Juventus è uno dei cinque club più importanti al mondo ed essere parte di questa squadra è un enorme privilegio ed onore. Qui passerò sicuramente degli anni fantastici e darò il massimo. Penso anche alla Nazionale, ho l'obiettivo di fare il mondiale e giocare qui mi aiuterà a tornare ad alti livelli". Benedikt Howedes non nasconde la soddisfazione e l'entusiasmo nella conferenza stampa di presentazione a Torino.



Allegri avrà a disposizione un uomo importante anche a livello di spogliatoio dopo la partenza di Bonucci: "Mi considero un leader, ho fatto il capitano nelle giovanili dello Schalke e poi l'ho fatto per sei anni in prima squadra. Non penso che il confronto con Bonucci sia opportuno, ognuno ha le sue qualità possibili e dovrò essere giudicato solo per le mie prestazioni".



Tanta esperienza dunque a disposizione di un gruppo che sogna sempre di vincere la Champions League: "Nel calcio è necessaria anche una buona dose di fortuna, oltre che una motivazione di ferro. Non manca nulla alla Juve, negli ultimi tre anni è arrivata due volte in finale. La maggior parte delle cose funzionano, parliamo dei meriti della Juve e penso che in partite così difficili servono la fortuna: prima o poi sarà vicina ai bianconeri".



Esperienza ma anche duttilità: "Sono un giocatore molto eclettico, penso di poter giocare sia in una difesa a tre che a quattro, posso fare il centrale e il terzino. Al mondiale ho fatto il terzino sinistro per la prima volta, sono sempre disponibile e lo sarò anche qui".



A facilitare l'inserimento nel gruppo ci sarà Sami Khedira: "Ci siamo sentiti via whatsapp e abbiamo anche parlato faccia a faccia, è un interlocutore assolutamente ottimo per me, per capire come funzionano le cose. So che ci sono stati grandi tedeschi che hanno giocato alla Juve, ma questo non ha influenzato la mia scelta. Io devo fare la mia strada, non ho grandi modelli nel mondo del calcio. Faccio però l'esempio di Buffon, un nome conosciuto in tutto il mondo con grande carisma e sono felice di poter giocare con lui".



Infine la spiegazione sulla scelta del numero di maglia: "Penso che il 21 qui sia un numero vestito da grandi nomi, da Thuram a Dybala e quindi per me è un onore indossarla. Non ho una relazione con questo numero, ma tra quelli rimasti era il migliore