Le verità di Ivan Juric: dal Crotone alla Juve

Nel vocabolario di Ivan Juric non sta scritta una parola che accomuna gli altri mortali. Bugia. Perchè se c'è una cosa che l'allenatore croato può dire di aver imparato nella sua pur breve esperienza in panchina, è quella di dire le cose come stanno. Sempre e solo la verità. "Con i miei giocatori, fino all’esagerazione forse, verità. Dirsi tutto in faccia, anche le cose brutte. Per poterlo fare prima devono sapere che hai fiducia in loro, che gli vuoi bene. È la base. Ed è ciò che mi ha insegnato la vita".



Una vita che lo ha portato a girare l'Europa da calciatore (Hajduk Spalato, Siviglia, Albacete, Sibenik, Crotone, Genoa) e l'Italia da allenatore (alcune esperienze da vice, Mantova, Crotone, Genoa). Quando quest'estate, dopo la promozione in A con i calabresi, scelse di tornare in Liguria, nessuno, a Genova, storse il naso. Perchè nell'ambiente rossoblù si sapeva che Juric non avrebbe affrontato qualcosa di nuovo. Stava semplicemente tornando a casa.



Il giorno in cui mollò il Grifone, disse che non avrebbe giocato più. Era il 16 maggio 2010. E se quest'uomo non conosce la parola bugia, non si può che credergli quando dice che "da allora non ho mai più fatto neanche una partitina. I miei collaboratori vanno, tra amici, ma io no. Quando ho smesso ho avuto un rifiuto totale." Allora ha iniziato ad allenare. E a farlo bene. Prima una cavalcata trionfale nel campionato cadetto, chiuso al secondo posto ma con la certezza della promozione già ad aprile. Poi le mani sulla squadra più antica d'Italia. Nona posizione dopo 14 giornate, ma soprattutto l'esplosione di alcuni giocatori, Simeone e Rigoni su tutti. A cui vanno aggiunti gli scalpi eccellenti di Milan e Juventus, entrambi a Marassi, fortino ancora imbattuto. Una squadra votata all'attacco, forgiata su un 3-4-3 (quasi) inamovibile.



Juric è nato a Spalato. Il nome della città dalmata deriva dal greco antico aspálathos e significa ginestra spinosa. Un arbusto che quando fiorisce colora di giallo tutta la macchia croata. A differenza di una comune ginestra, punge. Bella, ma con le spine. Come il suo Genoa. Per eventuali dubbi, chiedere a Montella o Allegri.