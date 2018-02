Le formazioni ufficiali: esclusione eccellente nell'Inter

CHIEVO-GENOA domenica alle 15 su PREMIUM CALCIO 1 HD UFFICIALI Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Gamberini, Jaroszynski; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Meggiorini, Inglese. All.: Maran Panchina: Seculin, Confente, Dainelli, Cesar, Gobbi, Bastien, Gaudino, Rigoni, Giaccherini, Stepinski, Pucciarelli, Pellissier. Squalificati: Cacciatore Indisponibili: Tomovic Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Pedro Pereira, Rigoni, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Galabinov, Pandev. All.: Ballardini. Panchina: Lamanna, Zima, Migliore, Gentiletti, Lazovic, Cofie, Omeonga, Medeiros, Bessa, Lapadula Squalificati: Rossettini Indisponibili: Rossi, Rosi, Veloso, Izzo, Taarabt

INTER-BOLOGNA domenica alle 15 su PREMIUM SPORT 2 HD UFFICIALI Inter (4-3-3): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Cancelo; Vecino, Borja Valero, Brozovic; Karamoh, Eder, Perisic. All.: Spalletti. Panchina: Padelli, Berni, Dalbert, Santon, Ranocchia, Rafinha, Lisandro Lopez, Gagliardini, Candreva, Pinamonti. Squalificati: - Indisponibili: Vanheusden, Icardi Bologna (4-3-3): Mirante; Mbaye, Gonzalez, De Maio, Masina; Poli, Pulgar, Dzemaili; Orsolini, Palacio, Di Francesco. All.: Donadoni. Panchina: Santurro, Ravaglia, Helander, Krafth, Torosidis, Donsah, Crisetig, Destro, Avenatti, Falletti, Nagy, Krejci. Squalificati: - Indisponibili: Verdi, Da Costa, Romagnoli

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Murru; Barreto, Torreira, Linetty; Caprari; Zapata, Quagliarella All.: Giampaolo. Panchina: Tozzo, Tomic, Andersen, Strinic, Dodò, Regini, Capezzi, Sala, Verre, Alvarez, Kownacki. Squalificati: Belec, Ramirez Indisponibili: Praet Verona (4-4-2): Nicolas; Romulo, Caracciolo, Vukovic, Fares; Aarons, Buchel, Valoti, Matos; Petkovic, Kean. All.: Pecchia. Panchina: Silvestri, Boldor, Bearzotti, Ferrari, Coppola, Zaccagni, Souprayen, Calvano, Lee, F. Zuculini, Danzi. Squalificati: Indisponibili: Laner, Cerci, Verde, Heurtaux, Fossati, Felicioli

Torino (4-3-3): Sirigu; De Silvestri, N'Koulou, Burdisso, Molinaro; Baselli, Rincon, Obi; Iago Falque, Belotti, Niang. All.: Mazzarri. Panchina: Milinkovic-Savic, Ichazo, Barreca, Ansaldi, Valdifiori, Moretti, Edera, Bonifazi, Berenguer, Ljajic. Squalificati: Acquah Indisponibili: Lyanco Udinese (3-5-2): Bizzarri; Stryger Larsen, Nuytinck, Samir; Widmer, Behrami, Barak, Jankto, Zampano; Maxi Lopez, Lasagna. All.: Oddo Panchina: Scuffet, Borsellini, Angella, Pezzella, Halfredsson, Balic, Fofana, De Paul, Perica. Squalificati: Danilo Indisponibili: Adnan

ROMA-BENEVENTO domenica alle 20:45 su PREMIUM SPORT HD



Roma (4-2-3-1): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Strootman, Gerson; Under, Defrel, El Shaarawy; Dzeko. All.: Di Francesco.

Panchina: Skorupski, Lobont, Juan Jesus, Perotti, De Rossi, Antonucci, Schick.

Squalificati: Pellegrini, Nainggolan

Indisponibili: Karsdorp, Jonathan Silva, Gonalons, Bruno Peres



Benevento (4-3-3): Puggioni; Venuti, Djimsiti, Costa, Letizia; Memushaj, Sandro, Djuricic; Coda, Guilherme, D'Alessandro. All.: De Zerbi.

Panchina: Brignoli, Gyamfi, Sagna, Billong, Lombardi, Parigini, Viola, Cataldi, Lazaar, Iemmello, Kanoute, Diabaté.

Squalificati: Lucioni

Indisponibili: Antei