Lazio, volantino scioccante in Curva Nord: "Niente donne, mogli e fidanzate nelle prime file"

Il volantino distribuito sui seggiolini della Curva Nord allo Stadio Olimpico, in occasione di Lazio-Napoli, sta facendo molto discutere. "Niente donne, mogli e fidanzate nelle prime file", questo il messaggio scioccante firmato dal "Direttivo Diabolik Pluto", un nome ancora sconosciuto alle Forze dell'Ordine. Di seguito il testo integrale del comunicato:



"La Nord per noi rappresenta un luogo sacro, un ambiente con un codice non scritto da rispettare. Le prime file, da sempre, le viviamo come fossero una linea trincerata. All'interno di essa non ammettiamo donne, moglie e fidanzate, pertanto le invitiamo a posizionarsi dalla decima fila in poi. Chi sceglie lo stadio come alternativa alla spensierata e romantica giornata a Villa Borghese, andasse in altri settori".



Sino a questo momento ogni iniziativa legata alla Curva Nord è sempre stata firmata dagli "Irriducibili", gruppo ultrà organizzato a cui fa capo un soggetto denominato proprio Diabolik. Secondo quanto riporta l'Ansa, sono in atto controlli con le telecamere a circuito chiuso per rilevare eventuali profili di responsabilità.