Lazio, volantini in Curva Nord: la Procura Figc apre un'inchiesta

I volantini sessisti della Curva Nord arrivano in Figc. Secondo l'Ansa la Procura federale guidata da Giuseppe Pecoraro ha aperto un'indagine sul caso: sabato sera i tifosi della Lazio, in occasione della partita con il Napoli, hanno diffuso un volantino nel quale veniva espresso che nelle prime dieci file del settore le donne non erano gradite. Al lavoro, parallelamente, c'è anche la polizia: la Digos ha identificato due capi ultrà e inviato un'informativa in Procura che ora è al vaglio della magistratura.



"Ci saranno sicuramente delle ricadute di natura disciplinare - ha detto il direttore della Figc, Michele Uva -. Dal punto di vista personale la condanna è ovvia. La giustizia sportiva e quella ordinaria fanno il loro percorso: la giustizia sportiva è partita con le indagini ma c'è poco da indagare, bisogna solo ricollegare all'accaduto. Ci saranno sicuramente delle conseguenze di natura disciplinare: non dipende da me, ma dagli organi di giustizia sportiva. Mi auguro che proceda anche la giustizia ordinaria".



Le reazioni al caso sono state forti, con la Lazio che ha preso le distanze. Suor Paola, storica tifosa biancoceleste ha commentato così la pessima iniziativa della Curva Nord: "E assurdo dire che le donne non possono andare in Curva Nord. Nella prossima partita in curva ci andrò io, se non possono andare altre donne ci andrò io. È una cosa che mi trova un po' spaesata, perché non me la sarei mai aspettata da nessuno, tantomeno dai miei amici Irriducibili".