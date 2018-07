Lazio-Triestina 3-0 in amichevole: Immobile, gol e rinnovo

Tre gol e una buona impressione. Portano la firma di Minala, Immobile e Lulic le reti con cui la Lazio ha superato la Triestina, formazione di Serie C che domenica farà il suo esordio stagionale in Coppa Italia contro il Pisa. Il test disputato ad Auronzo di Cadore ha fornito alcune indicazioni al tecnico Simone Inzaghi sugli acquisti fatti dal d.s. Tare, presente in ritiro.



Il portiere Proto e il centrale Acerbi hanno fatto vedere di essere già a loro agio all'interno del nuovo gruppo, mentre Durmisi sembra aver bisogno di ancora un po' di tempo. Una certezza invece Immobile, autore di una splendida rete dalla distanza celebrata con una standing ovation dai circa mille tifosi presenti sugli spalti. Ma la notizia più bella per i tifosi è arrivata dalla conferenza stampa a fine partita.



"Quando uno fa così bene e segna così tanti gol è normale che venga corteggiato - ha detto Immobile -. Sono rimasto sereno, sono felice e orgoglioso di quanto fatto. Io, il d.s. e il presidente sappiamo come stanno le cose. Sono stati loro a chiamarmi, ci fidiamo l'uno del l'altro, di ciò sono felice. Rinnovo? Ho firmato a novembre, rifare il contratto dopo 10 mesi è un motivo d'orgoglio per me. Il d.s. ha un po' da fare ora, appena si libera contiamo di fare tutto. Lui e il presidente sono uomini di parola, quindi faremo tutto appena possibile".