Lazio-Torino, Rizzoli: "Perché Giacomelli non ha rivisto il rigore al video?"

L'arbitraggio di Lazio-Torino continua a fare discutere. Nel consueto briefing il designatore Rizzoli, come riporta la Repubblica, avrebbe espresso tutta la sua rabbia per la direzione di gara. "Perchè non hanno rivisto il rigore al video? E poi, perchè Giacomelli non ha ammonito Burdisso, che pure provocava Immobile?" avrebbe sottolineato l'ex arbitro.



Quindi il chiaro invito, anche a costo di perdere qualche secondo in più, a tutti i fischietti per non incorrere nuovamente in futuro in errori come quelli dell'Olimpico: "Se avete dubbi rivedete gli episodi".