Lazio, tensione sull'aereo: Nani viene alle mani con un tifoso

Dal nervosismo per le decisioni dell'arbitro Guida al nervosismo dei tifosi biancocelesti. Il post Cagliari-Lazio si porta dietro le tensioni della partita. A farne le spese il portoghese Nani, venuto alle mani con un supporter capitolino sul volo Alitalia che riportava la squadra di Inzaghi a Roma. Il volo è partito da Cagliari alle 19.30 con venti minuti di ritardo sull'orario previsto.



Oltre alla Lazio sullo stesso volo tanti i tifosi biancocelesti. Qualcuno ha preso di mira Nani, non soddisfatto delle prestazioni del portoghese. Attimi di nervosismo e dalle parole si è passati ai fatti. Nani ha reagito alle parole del supporter, che gli aveva più volte chiesto invano la maglietta e lo aveva svegliato dandogli un colpo sul petto, e così la tensione è salita alle stelle.



Solo l'intervento di sette persone per dividerli ha evitato il peggio con il comandante che dalla cabina di pilotaggio cercava, a fatica, di riportare la calma. Quando l'aereo è atterrato nella Capitale, il tifoso è stato trattenuto e fatto scendere in un secondo momento mentre i giocatori hanno raggiunto il pullman.