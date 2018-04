Lazio, Tare: "Tifare Roma in Champions? Non ho sentito la domanda"

Il derby si è giocato qualche giorno fa ma in certe città non finisce mai, è il caso di Roma. E siccome si dovrebbe tifare per ogni squadra italiana rimasta in corsa in Europa, abbiamo chiesto a Igli Tare se per la Lazio vale la stessa regola nella semifinale di Champions League che i giallorossi giocheranno contro il Liverpool: "Non ho sentito la domanda… (sorride, ndr). A volte una mancata risposta è una risposta!".



Il ds biancoceleste risponde così sugli obiettivi della squadra di Inzaghi: "Nella corsa Champions non siamo intrusi: forse per tanta gente saremo visti così, ma noi meritiamo di essere qui. Se non ci arrivassimo, questo non implicherebbe la cessione di alcuni nostri talenti come Milinkovic-Savic: per noi è fondamentale raggiungere questo obiettivo per la nostra crescita sportiva".