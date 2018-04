Lazio, Tare: "Non accetterei i miei figli nella Roma"

Dopo l'impresa di Firenze, la Lazio continua a sognare: "Il risultato più grande che posso raggiungere per la mia società è la qualificazione in Champions League" racconta Igli Tare alla tv albanese Digitalb.



E il direttore sportivo ha parlato propio del suo Paese in ottica biancoceleste: "Molte volte sono stato criticato per il fatto di aver acquistato giocatori albanesi per la Lazio. Ho portato Strakosha, Cana, Berisha e alcuni ragazzi che sono nel settore giovanile. Sono sempre stato cauto perché so quanto sia difficile affermarsi nel mondo del calcio ad alti livelli, credo però che loro abbiano dato conferma di onorare la maglia e di esprimere l’immagine più bella del carattere albanese".



Per Tare il futuro sembra proprio in direzione casa: "Uno dei miei sogni è tornare in Albania un giorno e contribuire alla crescita del calcio del mio Paese. Al momento però è una cosa molto distante". Una sola cosa non accetterebbe, già abbastanza chiara dopo le parole che ci aveva rilasciato mercoledì: "Che i miei figli giochino con la Roma. Essendo più laziali di me però è impossibile che ciò accada...".