Lazio, Tare: "Milinkovic non ha cambiato agente, vogliono destabilizzarci"

La voce del cambio di procuratore di Sergej Milinkovic-Savic torna prepotentemente a circolare: il 9 dicembre ci aveva pensato Mateja Kezman, l'agente del serbo, a smentire i rumors su Jorge Mendes ("Solo io sono autorizzato a parlare"), stavolta è Igli Tare, il d.s. della Lazio, a scendere in campo. "Non mi risulta alcun cambiamento di procura, queste sono notizie che servono solo a destabilizzare l'ambiente e a minare il lavoro della squadra che sta lottando per il raggiungimento degli obiettivi".



La notizia in questione è stata pubblicata dal Messaggero e ripresa da alcuni siti: com'è noto, quest'estate la Lazio ha già rifiutato offerte da 70 milioni per il centrocampista ed è molto probabile che a fine stagione, soprattutto se i biancocelesti non dovessero conquistare l'accesso in Champions, il giocatore andrà via. Manchester United e Real Madrid sono le due destinazioni più probabili, prima però Milinkovic aiuterà Inzaghi a centrare gli obiettivi: domenica contro il Bologna non c'era, ora lavorerà a Formello perché l'infortunio gli ha impedito di restare con la nazionale serba.