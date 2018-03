Lazio, Tare: "Il potere Juventus lo avverti"

Lazio-Juventus non sarà solo uno scontro in campo ma anche di... scrivanie: si affronteranno due tra le società che meglio hanno lavorato negli ultimi anni. In casa biancoceleste, tanti meriti per Igli Tare: "Nel 2008 andai da Lotito per firmare un rinnovo da giocatore e uscìì dalla porta come nuovo direttore sportivo. Una voce dentro mi diceva già che avrei accettato: nella vita ho sempre scelto di fare la cosa più difficile" le parole alla Gazzetta dello Sport.



Il dirigente laziale ricorda i primi passi falsi ("Potevo prendere Pastore, mi fregarono alcuni agenti") e i recenti successi: "Seguivo Milinkovic-Savic da tempo, la Fiorentina contattò il padre e per questo lui andò prima da viola. Poi però mantenne la parola con me. De Vrij non rinnova? La percentuale della sua agenza non c'entra nulla con il mancato accordo".



Si passa ai ricordi della Juventus da giocatore: "Contro di loro ho segnato e vinto una sola volta, nel 2002 con la maglia del Brescia. Il quarto uomo diede sette minuti di recupero, mai visto. Mazzone urlò: 'Che è ‘sta robba?' e il quarto uomo: 'Mi vergogno, ma scrivo i minuti che mi dicono".



Tare dimostra stima per la società bianconera: "Il potere Juve lo avvertivi, come oggi avverti che hanno i mezzi per controllare il mercato italiano, la loro politica aggressiva sui giovani di prospettiva. Il contrasto politico Lotito-Agnelli è lampante, ma con Paratici zero problemi: neanche per Keita, Milinkovic o De Vrji, che non andrà alla Juve anche se il suo nome è passato sul loro tavolo. Li considero un esempio perr mentalità, metodi di lavoro: il meglio del calcio italiano". Infine, su un possibile approdo di Simone Inzaghi sulla panchina juventina: "Non mi danno fastidio queste voci: si cresce, ma devono ancora succedere cose e passare un paio d'anni".