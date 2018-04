Lazio, Tare: "Gli arbitri non sono vittime"

La polemica tra la Lazio e la classe arbitrale non si placa. Esemplare, in tal senso, la rabbia dei biancocelesti (tecnico, giocatori e tifosi) esplosa al fischio finale del primo tempo della sfida di Europa League contro il Salisburgo per un paio di episodi dubbi. Prima del match, il d.s. Igli Tare aveva risposto così a Marcello Nicchi che, nel denunciare i plichi con pallottole indirizzati a lui e Rizzoli, aveva tirato in ballo anche il sit-in di protesta dei tifosi laziali contro i presunti torti arbitrali avvenuto il 18 marzo.



"Prendo atto, aspetterò il momento opportuno per avere un confronto sereno con lui e Rizzoli - ha spiegato Tare a Sky - Bisogna guardare avanti per il bene del calci. La Lazio non è vittima e nemmeno loro lo sono: è successo qualcosa che va discusso con serenità. Non cerchiamo colpevoli, non ho mai detto che c'è malafede, ho detto solo che a volte non si sa quale sia il limite tra l'errore umano e la malafede. Sono pronto a un confronto con Nicchi per affrontare questa vicenda".