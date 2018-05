Lazio, Tare: "De Vrij? Chi ha giocato sporco ha avuto la risposta..."

Igli Tare se l'è legata al dito. La vicenda De Vrij, con la notizia del deposito ufficiale del contratto con l'Inter arrivata pochi giorni fa, ha infastidito il d.s. della Lazio che a Serie A Live ha parlato in modo stizzito dei nerazzurri.



"Qualcuno voleva giocare sporco annunciando che hanno depositato un contratto per disturbare la Lazio nelle ultime due partite ha avuto la risposta ieri sera (riferimento alla sconfitta dell'Inter, n.d.r.). Noi dobbiamo guardare avanti e fare la nostra strada, non abbiamo mai messo in dubbio il suo rendimento, ma soprattutto il suo comportamento e il suo attaccamento alla maglia. Vuole lasciare la piazza con un grande risultato".



"Dare una notizia del genere a dieci giorni dalla fine del campionato e alla vigilia di uno scontro diretto... Non lo so: si poteva dare un mese fa o dopo il campionato, poi ognuno è libero di pensarla come vuole. Non so se sia stata l'Inter o qualche giornale. Non è stato fatto il bene del ragazzo che merita di andare via tra gli applausi del pubblico".