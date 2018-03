Lazio, Tare: "De Vrij avrebbe dovuto essere più riconoscente"

Nei minuti che precedono la sfida dell'Olimpico contro la Juventus il ds della Lazio, Igli Tare, ha commentato così ai microfoni di Premium Sport il caso De Vrij, che ha deciso di non rinnovare il proprio contratto e a fine stagione lascerà i biancocelesti: "Avremmo davvero voluto che questo rapporto finisse in un altro modo - ha spiegato Tare - Per questo evito di dire i motivi del suo no fino a che non finirà la stagione. Poi a bocce ferme racconterò tutto, perché penso che non sarebbe dovuta finire così".

"Quando si tratta con giocatori del suo livello non bisognerebbe arrivare al punto in cui siamo arrivati noi con lui - continua l'ex attaccante albanese - Purtroppo però non sono state mantenute alcune promesse, abbiamo fatto una corsa contro il tempo proprio perché è un giocatore importante. La sua crescita qui alla Lazio è stata fondamentale per lui e forse avrebbe dovuto essere più riconoscente nei confronti di questa società, ma quando le cose vanno troppo per le lunghe la Lazio non ha bisogno di rincorrere nessuno".

"Ci voleva più riconoscenza da parte sua o da parte del suo entourage - insiste Tare - ma non è stato fatto. Accettiamo questo verdetto, fino alla fine della stagione lui darà il massimo per questo club e poi con grande rispetto le strade si divideranno. Penso anche di sapere dove andrà. La sua scelta comunque va rispettata da tutti". Tare non vorrebbe sbilanciarsi, ma a domanda precisa di fatto conferma le voci degli ultimi giorni, il difesore olandese è destinato a vestirsi di nerazzurro: "Reina e De Vrij, entrambi parametri zero ed entrambi verso Milano, al Milan e all’Inter? Sarà il vento che li porta…” chiosa il ds laziale.