Lazio, Simone Inzaghi: "Tutti parlano di noi ora arriva il bello"

Per Simone Inzaghi sarà il primo derby da allenatore della prima squadra, ma il tecnico della Lazio sa bene che cosa significa: "Stiamo facendo bene, ma è una partita che può spostare una stagione. Noi l'abbiamo preparata con la solita umitlà e siamo pronti a fare bene".



L'allenatore biancoceleste non vive complessi di inferiorità: "La classifica dice che le due squadre si equivalgono, loro sapranno sopperire all'assenza di Salah: hanno Totti, El Shaarawy ed Iturbe. Sono costruiti per lo scudetto, la Lazio è partita tra l'indifferenza generale, ora parlano tutti di noi e arriva il bello: dimostriamo di essere all'altezza". Un fattore da considerare è l'arbitro Banti: "E' stato l'ultimo a espellermi da giocatore e l'anno scorso mi sventolò ancora un cartellino rosso: ma sarà all'altezza".



Sulla formazione: "Milinkovic-Savic ha preso una botta giovedì, dovrò valutare. Stessa situazione con De Vrij, prenderò una decisione con la massima serenità". Infine, sul dialogo con i tifosi: "I ragazzi percepiscono la loro vicinanza, riportare la gente allo stadio era un nostro obiettivo. Vogliamo regalargli un'altra gioia".