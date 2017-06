Lazio, Simone Inzaghi: "Partita stregata, sono 2 punti persi"

L’allenatore della Lazio Simone Inzaghi è deluso ai microfoni di Premium Sport nonostante il pareggio in extremis della sua Lazio contro il Bologna: “E’ stata una partita stregata: sedici calci d’angolo a zero, 70% di possesso palla. Da Costa parava tutto: abbiamo rischiato di perderla, per fortuna siamo riusciti almeno a pareggiarla, anche se c’è rammarico perché meritavamo di vincerla, i ragazzi in spogliatoio non erano contenti".



Il tecnico biancoceleste cerca comunque di guardare anche gli aspetti positivi: "Rimane la soddisfazione per esserci espressi bene, con carattere: partite del genere capitano di rado, ma capitano, e in questo caso sono due punti persi, nonostante il pareggio in pieno recupero. Fisicamente stiamo bene, anche se a volte fatichiamo a gestire la palla negli ultimi sedici metri: onore ai miei ragazzi, sono contento di averli visti dispiaciuti perché volevano arrivare al secondo posto, ma se continuiamo così ci toglieremo delle soddisfazioni”.