Lazio, scoppia il caso Felipe Anderson: rissa sfiorata con Inzaghi

Un attacco frontale. Durissimo. Senza mezzi termini. Uno scontro quasi fisico, evitato dai presenti all’interno dello spogliatoio. Il tutto subito dopo il fischio finale di Lazio-Genoa. Felipe Anderson, a differenza dei suoi compagni, è il primo a rientrare nello spogliatoio. Poco dopo arriva Simone Inzaghi. Volano i primi insulti ed una minaccia chiara: “con me non giochi più”.

La risposta del brasiliano: “tanto lo sapevo che venivi da me. Te la prendi sempre con me”. Altre parole, altri insulti. Poi l’intervento di alcuni dello staff e di Lucas Leiva hanno evitato lo scontro fisico tra i due. Portato fuori dallo spogliatoio, Inzaghi poi si è rivolto a Leiva urlando. “Parlaci tu prova a farlo ragionare…”. Un dopo gara molto caldo in casa Lazio. Al centro della discussione l’atteggiamento in campo irritante di Felipe Anderson, che ha scatenato la reazione dei tifosi con tanto di fischi sonori rivolti al brasiliano

L’ingresso di Felipe Anderson poteva e doveva dare una svolta alla sfida con il Genoa. Ma il giocatore fin dalle prime battute di gioco è sembrato un oggetto estraneo alla gara. Al brasiliano non sono andate giù le scelte di Inzaghi dopo la gara contro l'Udinese: Felipe, autore di un assist e un gol contro i bianconeri, si aspettava maggiore considerazione.

Invece così non è stato. In panchina contro il Milan in campionato dove Inzaghi gli ha preferito Caicedo di ritorno da un lungo stop. Poi la sostituzione, dopo che era partito titolare, nella sfida di Coppa Italia contro i rossoneri. Ed infine la panchina con il Genoa. Un giocatore involuto. Un tempo amato e corteggiato dalle big d’Europa, ora gioca poco e male. Ed anche i tifosi gli hanno voltato le spalle. Tocca ad Inzaghi recuperarlo, oppure bocciarlo definitivamente.