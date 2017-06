Lazio, "Re Cecconi non è morto per uno scherzo"

Sono passati 40 anni dalla morte di Luciano Re Cecconi ma c'è chi ancora dubita della versione ufficiale: il centrocampista della Lazio, la sera del 18 gennaio 1977, entrò in una gioielleria di Roma con due amici, il compagno di squadra Pietro Ghedin e il profumiere Fraticcioli per consegnare alcuni campioni di profumo e fu ucciso a soli 28 anni da un colpo di pistola sparato dal titolare. L'inchiesta stabilì che Re Cecconi aveva simulato un tentativo di rapina e per questo il gioielliere Bruno Tabocchini fu accusato di "eccesso colposo di legittima difesa" ma venne assolto per "aver sparato per legittima difesa putativa".



La redazione di Premium Sport ha realizzato un’inchiesta riguardante la morte di Re Cecconi scoprendo un esclusivo retroscena, rivelato dal suo ex compagno di squadra Luigi Martini. "Luciano morto per uno scherzo? - le sue parole - Io sono fortemente convinto di no. Ghedin quella notte dormì da me, era sotto shock, e mi raccontò che lui quando entrò nell'oreficeria, alzò la testa e vide la pistola puntata su di sé. Poi di colpo il gioielliere da Ghedin puntò la pistola su Re Cecconi e sparò".



Martini prosegue: "Mi sembra assurdo che lui abbia puntato la pistola prima a Ghedin e poi abbia sparato a Re Cecconi. Non capisco per quale ragione l'abbia fatto. Se avesse voluto sparare avrebbe sparato prima a Ghedin e poi a Re Cecconi. Il gioielliere spaventato dalla frase 'questa è una rapina'? Nessuno ha detto di aver sentito Re Cecconi parlare. Nessuno".