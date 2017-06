Lazio, Radu: "Quando Totti si lamenta, gli fischiano sempre fallo"

A Lazio-Roma mancano ancora otto giorni, ma Stefan Radu respira già aria di derby: "Per me è una partita che significa tante emozioni, partite infinite. Il ricordo più bello è sicuramente il 26 maggio di tre anni fa, incredibile vincere quella coppa Italia". Il difensore romeno ricorda anche il momento più brutto: "Quello del primo anno di Pioli, passammo in vantaggio per 2-0. Nella ripresa poi, a causa di qualche mia disattenzione, la Roma riuscì a pareggiare con una doppietta di Totti. Diciamo che non fu una grande giornata per me".



Non è un buon momento per la Lazio nelle stracittadine: "Purtroppo da quel giorno del 2013 non siamo più riusciti a battere la Roma - le parole a Il Tempo -, i tifosi spesso me lo ricordano. Però abbiamo sempre dato il massimo, a volte è subentrata un po’ di sfortuna”. Radu nel finale ci mette il pepe, attaccando il simbolo romanista: "Quando Totti si lamenta, gli arbitri fischiano sempre. A volte non tutti ti trattano allo stesso modo, per far vedere che hanno personalità allora ti ammoniscono".