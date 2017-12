Lazio polemica contro la VAR: citato il protocollo d'uso...

Non accennanno a placarsi le polemiche per il rigore concesso da Massa alla Fiorentina, con l'ultizzo della VAR, nel recupero della sfida con la Lazio. Nella giornata di domenica Tare (in campo) e Simone Inzaghi avevano espresso tutto il loro disappunto per il penalty mentre oggi il club biancoceleste ha deciso di usare l'arma dell'ironia per fare sentire la propria voce.



I capitolini su Twitter hanno deciso di citare (in inglese) le linee guida, il protocollo d'uso della VAR: "Regole del protocollo Var: Esperimenti live con video assistenza per errori evidenti in situazioni che cambiano una partita. Correggere un chiaro errore, non cercare di individuare la miglior decisione. Minima interferenza, massimo beneficio. Controllo silenzioso. Che cos'altro?". La rabbia insomma non è sbollita...

#laws of the game #VAR protocol

“Live experiments with video assistance for clear errors in match-chancing situations”

“Stop the bad mistakes – don’t try to find the ‘best’ decision”

MINIMUM INTERFERENCE – MAXIMUM BENEFIT

“silent check”

What else?

#SSLazio — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 27, 2017