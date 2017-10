Lazio, Parolo: "Quarto posto? Ci stiamo facendo la bocca"

Sognare non costa nulla e Marco Parolo non ha paura di farlo: ''Per la Lazio lo scudetto è un'utopia - ha detto il centrocampista biancoceleste e Coverciano, dov'è in ritiro con la Nazionale -. Ma vogliamo dare fastidio a tutti: l'obiettivo Europa è il primo e sul 4° posto ci stiamo facendo la bocca. I risultati ci stanno dando ragione, stiamo costruendo qualcosa di importante, speriamo di continuare così. Immobile è in grande forma, è forte, vede benissimo la porta. Alla Lazio ha trovato piena fiducia, si sente apprezzato da tutti. È una pedina importante e io sono felice di godermelo''.



Immobile e Parolo sono i due giocatori laziali convocati da Ventura. Il centrocampista ha parlato in conferenza stampa anche dei prossimi impegni della Nazionale: ''Tanti centrocampisti infortunati? Purtroppo ogni tanto capita che venga colpito un singolo reparto, alla Lazio ad esempio si sono fatti male i difensori. Speriamo che non succeda più, bisogna cercare di essere positivi. La sconfitta con la Spagna è servita ad analizzare gli errori commessi, l'obiettivo come sempre è migliorare e qualificarci. Andare al Mondiale è un obbligo per noi, non andarci come hanno detto tutti sarebbe una catastrofe''.