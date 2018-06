Lazio, Parolo blinda Immobile: "Milinkovic? Se arrivano i top..."

Presente sul circuito del Gp d'Austria di Formula 1 per godersi gli ultimi giorni di vacanza, Marco Parolo ha commentato le tante voci di mercato che stanno investendo la Lazio negli ultimi giorni: "Immobile al Milan? Ciro è in camera con me, non può mica abbandonarmi - ha scherzato il centrocampista biancoceleste ai microfoni di Sky Sport - Ci svegliamo presto insieme per vedere le partenze dei Gran Premi, è la mia spalla. La mia sensazione è che non andrà via, anche perché sennò lo vado a prendere e lo tengo a casa con me".

Immobile blindato dunque, parola del "capitano senza fascia", che però, sul futuro Milinkovic-Savic ha decisamente meno certezze: "Lui è fortissimo, è cresciuto tanto in Italia, è esploso. Ha un grande talento è può ancora migliorare. Sicuramente sarà difficile trattenerlo se arriveranno i top club, però sarei molto felice se rimanesse. Chi lo andrebbe a prendere per non farlo partire? Penso Lulic, perché parlano la stessa lingua (ride, ndr)".

Infine, qualche battuta sull'ultimo acquisto della Lazio, Valon Berisha, che in mattinata ha sostenuto le visite mediche e firmato un quinquennale da 1,3 milioni a stagione con la società di Lotito: "È un giocatore duttile, molto importante. Ha giocato una grande Europa League. Ci serve, anche nelle nostre rotazioni e nella nostra crescita di società. Speriamo possa esprimersi come ha fatto lo scorso anno".