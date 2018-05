Lazio-Nani, è già finita? "Grazie alla società e ai tifosi"

Neanche il tempo di riprendersi dalla cocente delusione della sconfitta contro l'Inter, che la Lazio deve prepararsi a dire addio a due protagonisti della cavalcata che ha portato i biancocelesti a sfiorare la qualificazione in Champions League. Dopo de Vrij, ormai praticamente un giocatore dei nerazzurri, saluterà infatti anche Luis Nani, o meglio, lo ha già fatto.

L'attaccante portoghese è in prestito con diritto di riscatto dal Valencia e, a giudicare dal post pubblicato sul proprio profilo Instagram, il prossimo anno non vestirà più la maglia biancoceleste: "Grazie alla società e soprattutto ai tifosi della Lazio per il supporto di quest'anno - ha scritto Nani - è stata una stagione meravigliosa e un grande peccato non aver potuto coronare il nostro sogno ieri sera... Grazie per avermi accolto come avete fatto, è un onore indossare questa maglia e un'emozione bellissima far parte di un gruppo importante come questo!!! Forza Lazio!"