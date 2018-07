Lazio, Milinkovic-Savic non si presenta: ritardo di un giorno

Non vedere Sergej Milinkovic-Savic alla clinica Paideia per le visite mediche di inizio stagione ha fatto drizzare le antenne: c'era André Anderson, il nuovo acquisto della Lazio, ma non il centrocampista conteso dai grandi club europei. Nessun caso di mercato all'orizzonte, tuttavia: dal club fanno sapere che il rientro del giocatore dalle vacanze è semplice slittato di un giorno, a quanto pare per un volo perso, come poi confermato dall'agente.



"Sergej ha perso l'aereo a causa di un brutto incidente stradale avvenuto a Belgrado, che ha bloccato il traffico - ha detto il procuratore Mateja Kezman -. Non ci sono assolutamente problemi, arriverà domani a Roma e inizierà con i test medici e poi con la preparazione. Mi fa piacere che ci sia tanta attenzione su di lui, ma tra me e il club c'è davvero un ottimo rapporto".



Milinkovic, dunque, non è in rottura con la Lazio: Lotito ha fatto sapere che prenderà in considerazione soltanto offerte proposte indecenti e per ora, a quanto pare, non ne sono arrivate. Al momento il serbo, reduce da un Mondiale leggermente al di sotto delle aspettative, resta in biancoceleste, nonostante l'interesse della Juve e del Real Madrid.