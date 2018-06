Lazio, Milinkovic-Savic: "Futuro? Deciderò dopo il Mondiale"

Milinkovic-Savic fa sentire la sua voce alla vigilia dell'amichevole tra la Serbia e la Bolivia. Il centrocampista della Lazio è uno degli uomini mercato nel mirino delle big e della Juventus (il 23enne ha ammiccato sui social alla società bianconera) ma non si sbilancia sul proprio futuro.



"Cerco di rimanere concentrato. Ogni giorno leggo una cosa nuova su di me. Ovviamente sento la pressione addosso, ma so che ci dovrò convivere per tutta la durata della Coppa del Mondo. È la stessa pressione di quando gioco nella Lazio, sono abituato. Dopo il Mondiale deciderò dove continuare la mia carriera" le parole dell'ex Genk.



Lotito non intende però fare sconti per il suo gioiello e avrebbe rifiutato un'offerta significativa proprio della Juventus (70 milioni più il cartellino di Daniele Rugani).