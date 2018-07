Lazio, Milinkovic-Savic fa le visite: "Certo che resto, sono qui"

Il giocatore che vedete nel video non sembra esattamente uno intenzionato ad andarsene:è tornato dalle vacanze con un giorno di ritardo, a quanto pare per colpa di un brutto incidente stradale a Belgrado che ha congestionato il traffico e gli ha fatto perdere l'aereo. Ma le motivazioni potrebbero essere quelle giuste: "Resto?", ha risposto ai tifosi.Milinkovic è arrivato poco dopo le 8 del mattino alla clinica Paideia per le: ironia della sorte, è tornato nel giorno in cui anche i nuovi acquistihanno sostenuto le visite, come se anche lui fosse un nuovo acquisto, considerando che a fine campionato la sua partenza sembrava pressoché certa. Invece Lotito ha detto che accetterà solo proposte indecenti, intorno ai. E non ne sono ancora arrivate. Non dalla Juve, non da altri grandi club europei come il Real Madrid che pure sono interessati al giocatore.