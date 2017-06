Lazio, mercoledì la squadra in visita ad Amatrice

Mercoledì 19 ottobre la prima squadra della Lazio si recherà ad Amatrice per incontrare gli alunni dell'Istituto Onnicomprensivo presso la nuova sede realizzata subito dopo la tragedia che ha colpito le popolazioni del Centro Italia. Lo comunica il club in una nota sul proprio sito, ricordando che a tale scopo i calciatori, oltre a portare in dono alcuni gadget, poseranno insieme al tecnico, Simone Inzaghi, per la foto ufficiale 2016/2017. Dallo scatto sarà realizzato un poster il cui ricavato sarà devoluto al Comune di Amatrice.