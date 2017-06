Lazio, Lulic squalificato 20 giorni per le frasi su Rudiger

La Procura della Figc ha squalificato Senad Lulic per 20 giorni per le frasi rivolte ad Antonio Rudiger al termine dell'ultimo derby romano. Il bosniaco, dopo Lazio-Roma di venti giorni fa, era intervenuto ai nostri microfoni dicendo: "Lui già parlava prima della partita. Due anni fa a Stoccarda vendeva calzini e cinture e adesso alla Roma fa il fenomeno".



Ecco il comunicato ufficiale della Procura: "Rilevata l’istanza di patteggiamento concordata tra le parti, il calciatore della Lazio Senad Lulic è stato sanzionato con una squalifica di 20 giorni e con un’ammenda di 10mila euro per le dichiarazioni lesive ed offensive (e quindi non razziste,ndr) nei confronti del giocatore della Roma Antonio Rudiger rilasciate al termine della gara Lazio-Roma dello scorso 4 dicembre". La sospensione, patteggiata dal giocatore come riportato dall'Ansa, parte dal 22 dicembre quindi Lulic salterà Lazio-Crotone dell'8 gennaio.