Lazio, Lulic shock: "Rudiger? A Stoccarda vendeva i calzini ora fa il fenomeno"

Brutto, bruttissimo intervento di Senad Lulic nel post partita del derby. Visibilmente contrariato per una sconfitta che in casa biancoceleste brucia evidentemente tantissimo, il centrocampista bosniaco della Lazio è entrato a gamba tesa e si è scagliato contro Rudiger parlando ai microfoni di Premium Sport: "La provocazione di Ruiger dopo il primo gol? Già parlava prima della partita. Due anni fa a Stoccarda vendeva calzini e cinture e adesso fa il fenomeno - ha detto Lulic tra l'incredulità dello studio di Serie A Live - Non è colpa sua, è colpa di quelli che stanno intorno a lui e che fanno crescere un ragazzo maleducato. Lasciamo stare queste provocazioni che capiteranno anche in futuro.”

Dallo studio è anche stata data la possibilità al giocatore di rivedere le sue dichiarazioni, ma il centrocampista bosniaco, imperterrito, ha ribadito che quanto ha detto è quello che pensa. Poco dopo, ai microfoni di Lazio Style Channel, è arrivata una parziale rettifica: "Non voglio più parlarne, forse a caldo si dicono cose che non andrebbero dette".



In zona mista il giocatore, a precisa domanda dei cronisti, non ha voluto chiedere scusa e ha glissato cosi': "Chiedere scusa? No, lasciamo stare. Se è una frase razzista? No, anche noi bianchi, tutti vendiamo calzini"

LA NOTA DELLA LAZIO

Di seguito la nota di Arturo Diaconale, responsabile della comunicazione della Lazio:

"A proposito di Lulic, la società si duole e chiedo scusa a nome della società e di Lulic. Sono epressioni a caldo dopo un derby che ha fatto male ai calciatori. Quella di Lulic è una polemica andata oltre le righe, partendo dalla polemica iniziata dal giocatore della Roma. Direi di chiuderla qui con le scuse della società e di Lulic, senza andare oltre quello che sono le dichiarazioni del momento. L'intenzione della società è di mantenere un clima di correttezza, lealtà e legalità"