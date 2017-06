Lazio, Lulic: "Frasi contro Rudiger? Ho saltato Crotone, Natale e Santo Stefano..."

"C'è un approccio diverso rispetto a qualche gara fa. Ognuno di noi deve darsi delle spiegazioni e continuare a lottare per la maglia e i tifosi. Dobbiamo scendere con i piedi per terra e ripartire tutti uniti per conquistare il nostro obiettivo, che è tornare in Europa". Senad Lulic sferza la Lazio nell'analizzare la sconfitta con la Juventus.



"Per me è difficile parlare perché non c'ero - spiega il bosniaco (assente allo Stadium per squalifica) - ma andare a Torino per vincere non è semplice per nessuno. Ci voleva la gara perfetta e non l'abbiamo fatta. Dobbiamo fare di più e ripartire già da sabto contro il Chievo: un avversario tosto".



Lulic risponde sorridendo anche a chi gli chiede conto delle frasi offensive all'indirizzo di Rudiger dopo il derby perso: "Ho saltato Crotone, Natale e Santo Stefano. Poi anche la Juventus...". E a proposito della sua posizione in campo Lulic conclude: "Ogni mese cambiare posizione non è facile ma penso che per un allenatore sia una risorsa".