Lazio, Luiz Felipe fuori tre settimane

Tegola per Simone Inzaghi alla vigilia di Juventus-Lazio: il tecnico biancoceleste perde Luiz Felipe per almeno tre settimane. Il difensore, sostituito all'intervallo della sfida col Napoli di sabato scorso, ha rimediato una lesione al soleo del polpaccio sinistro. "Sono stati svolti degli accertamenti - ha spiegato il medico sociale Fabio Rodia - e le impressioni non ottimistiche che avevamo avvertito al termine della partita con il Napoli si sono rilevate tali".



Luiz Felipe, promosso titolare da Inzaghi in questa stagione dopo un anno di "apprendistato", salterà non soltanto la gara con i bianconeri, ma anche quella contro il Frosinone e forse anche l'Empoli al rientro dopo la sosta. Sarà sostituito da uno tra Bastos (che ne ha preso il posto contro il Napoli), Wallace e Caceres, che sabato era già in campo nel ruolo di esterno sinistro.