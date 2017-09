Lazio, Lotito: "Vendere Keita al 50% del valore sarebbe stata estorsione"

"Secondo il comune sentire, avrei dovuto perdere Keita perché in scadenza di contratto. Io sapevo che c'erano diverse offerte, ma il giocatore voleva andare solo in una squadra che però mi offriva il 50% del valore del giocatore. Io ho chiesto di valutare altre opzioni, non è stato possibile. Siccome mastico diritto, per me questa è un'estorsione". Lo ha detto il presidente della Lazio Claudio Lotito durante il dibattito organizzato nel parco della Versiliana di Marina di Pietrasanta (Lucca) durante la festa de L'Opinione.



"Secondo la logica comune era meglio prendere poco piuttosto che nulla. Eppure ho fatto la stessa cosa per Pandev. Quando successero le cose che successero venne una squadra per offrimi un importo. Io - ha aggiunto Lotito - risposi che per me zero o l'importo proposto era uguale, e che l'elemosina si fa domenica in chiesa. Quest'anno la Lazio chiuderà il bilancio con 14 milioni di utili. É una società che ha delle prospettive".



E ancora: "Io ho fatto il presidente-tifoso, non il tifoso-presidente. Presi la Lazio in un'epoca in cui tutte le società di calcio perdevano soldi, ho applicato perciò i processi economici e produttivi di una normale azienda. E' vero che il calcio produce emozioni, ma è anche vero che la Lazio è una società per azioni, quindi deve avere finalità sia sul piano sportivo che su quello economico".



Infine: "Oggi la Lazio è la quarta società in Italia per numeri di titoli, tra Coppe Italia, Supercoppa, campionati primavera.. Da presidente non prendo un euro, non un emolumento, non un rimborso spese. Questo mi dà la forza di essere libero: sento di avere un patrimonio storico-sportivo in mano, devo preservarlo e conservarlo, per fare questo devo dare sicurezza alla società".