Lazio, Lotito scende in campo: squadra a rapporto a Formello

È sceso in campo in prima persona. I malumori, i risultati degli ultimi tempi hanno fatto scattare un primo campanello d’allarme. E così tra un impegno politico ed uno in Lega, Claudio Lotito ha trovato il tempo di andare a Formello a fare visita e parlare con squadra e tecnico. Il presidente biancoceleste si è presentato al termine dell’allenamento mattutino che Felipe Anderson ha svolto lontano dai compagni che già iniziano a preparare la gara di Napoli. Il brasiliano, al di la di clamorosi ribaltoni dell’ultimo secondo, non sarà convocato per la trasferta di campionato di sabato.Anderson aveva anche chiesto il permesso, negato dalla società, di tornare in Brasile per qualche giorno.



Lotito ha tenuto a rapporto la squadra. Il numero uno biancoceleste ha rimproverato ai suoi l’atteggiamento sbagliato con cui si è affrontato il Genoa dichiarando apertamente che la squadra non gli è piaciuta. Poi l’invito ad una pronta reazione già a Napoli ricordando che la Lazio resta comunque una grande formazione. Intanto i giocatori cercano di trovare la giusta concentrazione in vista di Napoli anche se sembra difficile isolarsi da tutto quello che sta accadendo e non solo in fatto di risultati. E così è importante per Inzaghi ritrovare dopo Genoa un giocatore come Milinkovic-Savic.



A Napoli in campo i titolarissimi. Oltre a Milinkovic Savic rientra Lulic. Unico dubbio in difesa con un ballottaggio tra Wallace e Caceres da affiancare a De Vrji e Radu. A centrocampo oltre al recupero dei due squalificati Marusic Parolo e Leiva con Luis Alberto alle spalle di Immobile. Insomma al San Paolo in campo la Lazio che in questa stagione ha dato certezze che ora rischiano di venir meno in una partita da dentro o fuori la zona Champions.