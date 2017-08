Lazio, Lotito non si pone limiti: "Scudetto? E' successo al Leicester..."

Lotito non si pone limiti dopo la vittoria in finale di Supercoppa italiana contro la Juventus. Queste le principali parole del presidente della Lazio in un'intervista al Corriere della Sera.



"Quando ci sono persone capaci e serie e quando c'è una società organizzata con principi sani, si possono ottenere grandi risultati. Le tre regole per costruire un club solido? Numero uno: la scelta dei giocatori: deve avvenire in base alle potenzialità atletico-agonistiche, alla moralità, alla compatibilità economico-finanziaria. Numero due, la catena di comando: cortissima. Ci sono io, c'è il ds Tare, c'è l'allenatore e in mezzo a loro opera Peruzzi. Numero tre: il rispetto dei ruoli. Io non mi addentro mai nelle valutazioni tecniche".



"Ha deciso Inzaghi di lasciare fuori Keita e quando me lo ha comunicato non ho voluto nemmeno ascoltare la motivazione. Se lo cediamo alla Juve? Noi rispettiamo le regole. Quando acquistiamo un giocatore, teniamo conto delle esigenze di tutti: le ambizioni economiche del calciatore, il lavoro dell'intermediario, il valore di mercato. Se una società vuole Keita, deve accontentare anche noi. Ci sono arrivate offerte dall'Italia e dall'estero, tutte ufficiali, l'ultima nel giorno della Supercoppa. Il giocatore, finora, ha sempre detto no. Se ha un club di suo gradimento va bene, però questo deve portare una proposta pari non dico alla più elevata delle altre, ma almeno alla più bassa. Sono pronto a lottare fino alla morte per certi principi. Se così ci rimetto dei soldi (il senegalese ha il contratto in scadenza nel 2018 e potrebbe andare via a parametro zero ndr), pazienza. Se Keita ritiene che i suoi diritti non vengano rispettati, faccia pure i passi legali che vuole".



"Non è vero che cediamo i calciatori per fare cassa. Biglia, ad esempio, ha chiesto di andare via. Ma noi programmiamo e avevamo già Lucas Leiva pronto per sostituirlo. Altro che fare cassa: per Milinkovic ho rifiutato 70 milioni. Lavoriamo affinché la Lazio resti competitiva. Siamo una società seria e lo dimostra l'appeal internazionale di cui godiamo. Lo scudetto è una follia? E perché? Non mettiamo limiti alla divina provvidenza. In Premier è successo al Leicester, no? La nostra filosofia è chiara: mettere un pezzo in più alla volta, senza compiere passi troppo lunghi. Perché noi vogliamo vincere ma senza prendere scorciatoie".