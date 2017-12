Lazio, Lotito medita di ritirare la squadra dal campionato

La notizia è di quelle che potrebbero fare molto rumore ed avere ripercussioni su tutto il movimento calcistico. Da rumors che gravitano intorno alla società biancoceleste, la Lazio starebbe maturando l’idea di ritirare la squadra dal campionato. È un’idea sulla quale si sta meditando. Il presidente Lotito si sente accerchiato, colpito per vicende di politica calcistica che stanno penalizzando oltremodo la sua squadra nella corsa alla zona Champions. Dopo le ultime direzioni arbitrali, incasa Lazio, tutto fa pensare ad un disegno ben preciso per favorire altri nella corsa ai quattro posti utili per l’Europa dei grandi. Sensazione che a caldo ha avuto anche Luis Alberto, alla fine del primo tempo di Lazio-Torino

Furia Luis Alberto: "È la quarta volta, forse diamo fastidio"

Un’idea sposata in pieno anche dal presidente Lotito, rimasto in silenzio a fine partita ma che non ha voluto far mancare la sua presenza al momento del ritorno negli spogliatoi delle squadre alla fine del primo tempo. L’intera dirigenza biancoceleste, tra i quali Peruzzi e Tare, ha atteso il rientro di Giacomelli. Sono volate parole grosse con Inzaghi che ha tentato più volte di allontanare il direttore sportivo dal direttore di gara. Altro retroscena curioso il tentativo di Burdisso di scagionare Immobile agli occhi dell’arbitro. In realtà il timore del difensore granata è che avvalendosi del Var, Giacomelli potesse rivedere anche il fallo di mano di Iago Falque non punito dall’arbitro. Insomma una partita che si porta dietro mille polemiche

Inzaghi: "Ci sentiamo defraudati, tutto questo fa pensare..."

E c'è anche un precedente. Giacomelli protagonista in negativo sempre con la Lazio un anno fa e sempre contro il Torino, quando fu dato un rigore ai granata per un tocco di braccio di Marco Parolo a pochi minuti dalla fine. Tanti episodi, sommati a quelli di questa stagione, che portano il centrocampista biancoceleste ad un’amara riflessione

Parolo: "Dobbiamo giocare contro 12 persone, non 11"