Lazio, Lotito: "Dobbiamo restare umili per raggiungere gli obiettivi”

Nonostante un'estate difficile, con il caso Bielsa e la questione Keita da gestire, la Lazio di Simone Inzaghi viaggia con merito nelle zone alte della classifica e la festa di Natale per il presidente Lotito è il momento di un primo bilancio. In esclusiva ai microfoni di Premium Sport il numero uno biancoceleste ha voluto celebrare i suoi giocatori e il tecnico per l'ottimo lavoro svolto fin qui: “I meriti di questo momento positivo vanno dati innanzitutto al mister ma sono di tutti - ha detto Lotito - Abbiamo un grande staff tecnico e una grande struttura collaterale. La squadra dal punto di vista tecnico è riconosciuta come una squadra di qualità che può giocarsela alla pari con tutti, il problema è metterla nelle condizioni giuste per farla esprimere al 100% e in questo momento lo stiamo facendo. Mi auguro che i ragazzi mantengano questo profilo di umiltà perché è fondamentale per raggiungere gli obiettivi".

"Un augurio per Natale? Voglio fare un grande augurio alle popolazioni colpite dal terremoto. Quello che più mi entusiasma è l’atteggiamento di questo gruppo che è sempre vicino alle persone di Amatrice, Accumuli, Norcia e delle altre località colpite dal sisma. Queste persone stanno cercando di non perdere la loro identità e noi attraverso un atteggiamento di presenza e con delle iniziative promulgate in tutti gli ambienti stiamo cercando di dare una speranza per ripartire” ha concluso Lotito.