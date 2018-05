Lazio, Lotito contro l'Inter: "Non hanno avuto rispetto"

Le sue lacrime da quasi ex laziale dopo aver causato il rigore su Icardi hanno fatto il giro del mondo, ora il presidente della Lazio, Claudio Lotito, torna sul caso de Vrij che aveva incendiato i giorni precedenti la sfida contro l'Inter per l'accesso alla prossima Champions League e va all'attacco dei nerazzurri: "De Vrij lo abbiamo schierato contando sulla serietà professionale del giocatore - ha detto il numero uno biancoceleste - Poi ha fatto degli errori, ma l'allenatore ha totale libertà di scelta. L'Inter con più garbo e rispetto avrebbe dovuto evitare di mettere in difficoltà psicologica il giocatore".

"Se il contratto era già stato firmato a gennaio, perché dici di averlo depositato solo prima della partita finale?", ha aggiunto il patron dei capitolini, che poi si è soffermato sul mercato: "Milinkovic? Non bastano 100 milioni di euro, ne ho già rifiutati 110 milioni ad agosto". "Quando leggo Supermarket Lazio mi arrabbio - aggiunge Lotito - Non mi risulta che ho messo in vendita qualcuno. In passato non bussavano, aprivano la porta e prendevano. Oggi chiedono il permesso".

Infine un giudizio sulla Var: "Assieme alla goal-line-technology, la Var è stata una mia iniziativa con Tavecchio, poi nella vita le idee si muovono con le gambe degli uomini e purtroppo gli uomini sono fallaci. Stiamo facendo di tutto per rendere sempre più credibile questo sport. Abbiamo perso, inutile recriminare se è giusto o meno - conclude Lotito - Dico soltanto che sicuramente la Lazio quest'anno poteva meritare di stare in altri posti in classifica. Questo è stato riconosciuto obiettivamente da tutti".