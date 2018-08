Lazio, Lotito al telefono: "Simò, ti lamenti sempre"

Claudio Lotito furioso al telefono. Il patron della Lazio alza la voce e qualcuno comincia a filmarlo, postando la conservazione sui social: "Decido io, non decidi te. Te lo sto dicendo, Simò". È possibile che il numero uno biancoceleste stia parlando con Simone Inzaghi: "Te l'ho detto in tutte le salse, io voglio avere la certezza che chi sta male sta male e chi non sta male non sta male, non che qualcuno dice 'dite che questo sta male'...".



L'interlocutore replica e Lotito tuona imbufalito: "Oh, vedi lo staff che c'ha tu fratello (possibile riferimento a Pippo Inzaghi, allenatore del Bologna, n.d.r.), cominciamo a chiarire. Ti stai sempre a lamentare di tutto. Hai una squadra che vale dieci volte quello che valgono le altre. Pensa a fare l'allenatore". Secondo quanto riporta l'Ansa, Lotito si sarebbe adirato con il suo tecnico per aver 'protetto' un fisioterapista (poi dimessosi) reo di aver 'coperto' alcuni infortuni.



La Lazio, in merito alla vicenda, ha diffuso il seguente comunicato: "In riferimento alla telefonata diffusa via internet, nel confermare l’errata interpretazione del colloquio fraudolentemente carpito, è stato dato incarico ai legali di identificare l’autore e chi l’ha diffusa e procedere in tutte le sedi civili e penali nei confronti di chiunque sia responsabile del fatto e della sua diffusione".